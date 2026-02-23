С февраля 2022 года Германия предоставила Украине военную помощь на 55 миллиардов евро и гражданскую поддержку на 39 миллиардов евро, заявил представитель Правительства ФРГ Штефан Корнелиус. По его словам, страна стала крупнейшим двусторонним донором для Украины как в военной, так и в гражданской сферах.

Ранее в Турции заявляли, что разрыв отношений с Россий нанёс серьёзный удар по экономике Германии и всей Европы. Издержки от этого разрыва уже исчисляются сотнями миллиардов евро, которые были потрачены из госбюджета, падением товарооборота и утратой былой конкурентоспособности немецкой экономики.