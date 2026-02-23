Владимир Путин
23 февраля, 13:34

Сырский заявил о тяжёлой ситуации для ВСУ на одном из направлений

Александр Сырский. Обложка © president.gov.ua

Для украинских войск на Южном направлении складывается сложная обстановка. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Ситуация на этом участке сложная», — отметил Сырский.

По его словам, российские войска продолжают оказывать давление на позиции украинской армии, применяя малые штурмовые группы для инфильтрации, артиллерию, беспилотные средства и бронетехнику.

Ранее сообщалось, что за три дня несколько подразделений ВСУ понесли значительные потери на границе Запорожской области и Днепропетровской области. Речь идёт о 95-й, 92-й и 82-й штурмовых бригадах, а также о полках «Волки Да Винчи» и «Скала».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

