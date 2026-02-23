Владимир Путин
Глава МИД Люксембурга: Плевать, кто будет на возможном саммите по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Глава МИД Люксембурга поддержал потенциальный саммит России, США и Украины, и призвал к участию в нём Евросоюза. Выступая перед началом встречи глав МИД стран — членов объединения в Брюсселе, Ксавье Беттель признался, что ему «плевать», кто именно будет представлять интересы ЕС.

«Каждая возможная встреча, на которой может быть достигнуто прекращение огня, важна для нас… Будет обсуждаться будущее Европы, но нас не будет за столом переговоров? Мне плевать, кто будет за столом» — сказал он.

Неважно, кто будет представлять ЕС — глава Евродипломатии Кая Каллас, президент Франции Эмманюэль Макрон или председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Главное — чтобы объединение было частью диалога.

Напомним, по словам спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, новый раунд переговоров по Украине может состояться уже в марте. Возможно, в нём лично примут участие президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский.

