23 февраля, 14:19

Начальник ГРУ Костюков присутствовал на встрече Путина с вдовами бойцов спецназа

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Александр Рюмин

Во встрече президента РФ Владимира Путина с вдовами российских спецназовцев, погибших при исполнении долга, участвовал начальник Главного разведуправления ВС РФ Игорь Костюков. Об этом сообщили в Кремле.

«Потому что вы как члены семей наших военнослужащих, офицеров всегда будете иметь прямое отношение к этому дню, к 23 Февраля», — сказал Путин на встрече с женщинами.

Путин призвал офицеров всегда помнить об ответственности за судьбы подчинённых
Ранее Путин на вручении государственных наград в День защитника Отечества обратился не только к самим награждённым, но и к их семьям. Он попросил участников СВО передать родным и близким слова поддержки и признательности за их ожидание и переживания за героев.

Милена Скрипальщикова
