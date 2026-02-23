Путин заявил о долге государства перед семьями погибших защитников

В ходе встречи в Кремле с семьями павших бойцов спецподразделений президент Владимир Путин подтвердил статус государственной приоритетности для вопросов поддержки вдов и детей военнослужащих. Глава государства выразил намерение детально изучить условия жизни каждой семьи, чтобы определить, какие дополнительные инструменты помощи необходимо внедрить для их эффективной поддержки.

Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев. Видео © Life.ru

Особое внимание президент уделил вопросу воспитания подрастающего поколения. Начав говорить о необходимости помочь вдовам вырастить их детей, он внёс принципиальную корректировку, подчеркнув, что считает этих детей не чужими.

«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас. И, самое главное, помочь вам — поднять на ноги, поставить на ноги ваших, — начал Путин, но тут же исправился, — наших детей».

Путин также акцентировал внимание на том, что забота о семьях героев является не временной кампанией, а бессрочной обязанностью всех ветвей власти. Он заверил присутствующих, что намерен и впредь в регулярном режиме требовать от чиновников любого уровня — от муниципальных служащих до руководителей федеральных ведомств — проявлять максимальную чуткость и системно решать возникающие проблемы таких семей.

Ранее сегодня Путин наградил отличившихся в зоне СВО офицеров. Он поздравил их с Днём защитника Отечества, поблагодарил за отвагу и верность присяге, а также отметил их ответственность за людей и за общее дело. Президент пожелал бойцам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.