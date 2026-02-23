Франция хочет использовать военные корабли против «теневого флота» с российской нефтью

Франция планирует добиться полного запрета на морские перевозки российской нефти так называемым «теневым флотом» и намерена применять для этого военные средства. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Мы выступаем за полный запрет морских перевозок в рамках нашей борьбы с «теневым флотом». Это тема, которую мы обсуждаем как здесь, в Брюсселе, так и с членами Группы семи», — сказал он.

Барро напомнил, что французские военные уже дважды за последние месяцы применялись для пресечения передвижений судов «теневого флота». По его словам, внесение новых судов в санкционные списки происходит постоянно и не привязано к конкретным пакетам санкций.

Говоря о 20-м пакете санкций, министр заверил, что «вопрос не в том, будет ли он принят, а когда». Однако сроки он уточнить не смог.

Ранее Венгрия заявила о блокировке 20-го пакета, требуя от Киева возобновить транзит нефти по «Дружбе». Орбан в видеообращении подчеркнул, что Венгрия не станет поддерживать никакую санкционную политику ЕС до возобновления поставок по трубопроводу. Это означает, что Будапешт также намерен отклонить 20-й пакет антироссийских санкций, представленный на рассмотрение Евросоюза.