Церемония прощания с солистом Shortparis Комягиным пройдёт в Петербурге 24 февраля

Прощание с солистом Shortparis Николаем Комягиным состоится в 24 февраля в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в официальном VK-сообществе поп-группы. Церемония начнётся в 11:00.

«Похороны пройдут на Смоленском кладбище в 14:00», — говорится в сообщении.