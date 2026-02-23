Положение Украины в военном плане «крайне критическое». Об этом говорится в письме, которое евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург и экс-глава генштаба ФРГ Харальд Куят направили миссиям в Брюсселе. Авторы считают, что переговоры сейчас — это шанс избежать военного поражения. По их мнению, для этого Западу придётся кардинально пересмотреть подход как к Киеву, так и к Москве.

«Пока западные руководители будут считать, что смогут поставить Россию на колени, бесконечно продлевая войну, переговоры будут невозможны. Эта вера также опасна», — подчёркивается в документе.

Ранее в Турции заявляли, что разрыв отношений с Россий нанёс серьёзный удар по экономике Германии и всей Европы. Издержки от этого разрыва уже исчисляются сотнями миллиардов евро, которые были потрачены из госбюджета, падением товарооборота и утратой былой конкурентоспособности немецкой экономики.