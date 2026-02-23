Мирный житель погиб в Брянской области из-за удара дрона ВСУ по авто
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
ВСУ нанесли удар с использованием дронов-камикадзе по селу Троебортное Брянской области. В результате прицельного попадания по движущемуся гражданскому автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Родным погибшего – глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал он в Telegram-канале.
К слову, это уже вротая гибель среди гражданских за сутки. Ранее сообщалось, что в деревне Горицы Брянской области мирный житель погиб после атаки украинских дронов‑камикадзе. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
