Мирный житель погиб в Брянской области из-за удара дрона ВСУ по авто

ВСУ нанесли удар с использованием дронов-камикадзе по селу Троебортное Брянской области. В результате прицельного попадания по движущемуся гражданскому автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Родным погибшего – глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал он в Telegram-канале.

К слову, это уже вротая гибель среди гражданских за сутки. Ранее сообщалось, что в деревне Горицы Брянской области мирный житель погиб после атаки украинских дронов‑камикадзе. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.