В то время как на Украине продолжается всеобщая мобилизация, в Сумах вспыхнул скандал из-за частной вечеринки для тех, кого призыв не коснулся: сотрудников полиции, СБУ, Нацгвардии и руководства местного военкомата (ТЦК). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумах набирает обороты скандал из-за вечеринки, которую устроили для местных сотрудников полиции, ТЦК, администрации, СБУ, нацгвардии и других освобождённых от мобилизации лиц», — сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, для организации досуга высокопоставленных гостей не пожалели резервного топлива и генераторов, хотя простые горожане сидят без света. Меры безопасности при этом были приняты невиданные, словно готовились к визиту первых лиц государства.

Представитель силовых структур также обратил внимание на вопиющее отсутствие контроля на входе: сотрудники военкомата даже не пытались проверить документы у гостей. Из-за такой халатности попасть на закрытое торжество смогли не только официально забронированные чиновники, но и те, кто нелегально косит от призыва, так называемые «блатные уклонисты».

Поделился собеседник и подробностями о ситуации в других областях страны. По его словам, жители Винницы и Одессы в последнее время открыто противостоят работникам ТЦК, пытаясь отбивать у «людоловов» мобилизованных прямо на улицах. А в Тернополе военкомы сменили тактику: чтобы усыпить бдительность граждан, они переодеваются в штатское и занимаются поимкой людей без формы.

Ранее в одесском Черноморске родственники мобилизованных пришли к зданию ТЦК, требуя информации о своих близких. Люди были возмущены тем, что их родные, которых забрал военкомат, по несколько недель не выходят на связь. У ворот здания собралось около десяти человек, на территорию их не пускали.