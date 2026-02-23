Снежный покров в Москве к среде увеличится до рекордных 65 см

Снежный покров в Москве в ближайшие дни снова пойдёт в рост. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, к утру среды высота снега может достигнуть 65 сантиметров, повторив рекорд 25 февраля 1994 и 2010 годов.

«Во вторник вдоль южных границ столичного региона… будет перемещаться балтийский циклон… и прибавит к снежному покрову ещё четыре-семь сантиметров», — рассказал синоптик в своём телеграм-канале.

Температура при этом останется около нуля, что создаст условия для гололедицы. В четверг осадки начнут ослабевать, а к пятнице в столице ожидается сухая и преимущественно солнечная погода с температурой минус 1–3 градуса. Однако к выходным к региону подойдёт новый циклон: снова облачность, небольшой снег, а в начале календарной весны возможны осадки в смешанной фазе при температуре до плюс 2 градусов.

Ранее Life.ru писал, что на следующей неделе в центральной части России почувствуется приближение весны. Днём столбики термометров покажут от –4 до +1 градуса, ночью — от –2 до –7. При этом сохранится облачность, временами ожидается небольшой снег или мокрый снег, а на дорогах — гололедица.