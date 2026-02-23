Госкомпания «Нафтогаз Украины» совместно с французской нефтегазовой компанией TotalEnergies начала импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) по новому маршруту через Германию. В трансфере также участвует и Польша. Об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий.

«Группа «Нафтогаз» в партнёрстве с TotalEnergies организовала поставки американского СПГ через терминал Deutsche ReGas на острове Рюген в Балтийском море. После регазификации в Германии «Нафтогаз» доставит газ через Польшу на Украину. В феврале этот ресурс уже доступен в нашей системе», — говорится в сообщении.

По словам Корецкого, это стало возможным благодаря координации действий и доверию между партнёрами.

А ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что отказ от российского газа поставил Германию в крайне тяжёлое положение. По его словам, запасы топлива в стране стремительно иссякают, а уровень газа в хранилищах достиг 22,99%. Он отметил, что меры Евросоюза по отказу от российского газа, обозначенные в плане REPowerEU до 2027-2028 годов, только усугубляют ситуацию.