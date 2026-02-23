Сын режиссёра Роба Райнера, обвиняемый в убийстве отца, не признаёт свою вину

Ник Райнер, сын известного голливудского режиссёра Роба Райнера, в понедельник не признал вину в убийстве своих родителей. Об этом сообщает Fox News.

«Ник Райнер не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени и содержится под стражей без права внесения залога по делу о гибели его родителей Роба и Мишель Райнеров», — уточняет телеканал.

По данным портала TMZ, накануне трагедии Роб Райнер, его супруга Мишель и сын Ник побывали на рождественской вечеринке, где между отцом и сыном произошла ссора.