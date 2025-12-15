После смерти голливудского режиссёра Райнера и его жены арестовали их сына

По сообщениям TMZ, ссылающегося на свои источники, сын известного режиссёра Роба Райнера и его супруги Мишель Ник Райнер был арестован по подозрению в убийстве своих родителей. Издание утверждает, что молодой человек предположительно нанёс им смертельные ранения, перерезав горло.

«Сын Роба и Мишель Райнер, Ник, был арестован и содержится под стражей под залог в $4 млн», — указано в статье.

Инцидент произошёл в особняке семьи в Лос-Анджелесе. Серьёзные ранения супругов обнаружила одна из дочерей, которая, по информации СМИ, указала на «опасного» члена семьи. Официальные органы пока не подтвердили детали произошедшего.

Напомним, что экстренные службы были в доме Райнера и его жены уже в 15:30, а через несколько минут полицейские начали «расследование смерти при вызове скорой помощи» — стандартную процедуру, когда пожарные находят тело.