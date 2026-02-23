Небо над Петербургом озарили фейерверки в честь Дня защитника Отечества

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества прошёл в Санкт-Петербурге. Кадрами делятся в соцсетях. Над акваторией Невы в вечернее время запустили тысячи фейерверков различного калибра.

В Питере тысячи фейерверков озарили небо в День защитника Отечества. Видео © VK / Тихвинская сорока

Пиротехническое шоу сопровождали 30 артиллерийских залпов, которые прозвучали в установленное время и завершили официальную часть праздничной программы. Мероприятия, посвящённые 23 Февраля, прошли в разных районах города. Праздничная программа состоялась в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества по всей стране прошла масштабная музыкальная акция. Более пятисот творческих коллективов из разных регионов России исполнили песню «Время героев». Акцию приурочили к празднику и Году единства народов России. В записи одной из версий композиции приняли участие автор песни Александр Степанов, а также Герои России и кавалеры боевых наград. Степанов поблагодарил всех участников и поздравил защитников Отечества.