23 февраля, 20:19

В Днепропетровске прогремел взрыв в административном здании полиции

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Национальная полиция Украины

В Днепропетровске произошёл взрыв в здании отделения полиции в Амур-Нижнеднепровском районе города. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«23 февраля около 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра произошёл взрыв в административном здании полиции. В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом со зданием», — говорится в сообщении.

Согласно ведомству, на месте работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2.

А ранее взрыв прогремел на территории нефункционирующей автозаправочной станции в Николаеве. В результате инцидента пострадали семь сотрудников патрульной полиции. Двое из пострадавших — в тяжёлом состоянии. Взрыв произошёл после того как патрульные заехали на заправку и припарковали свои авто для пересменки.

