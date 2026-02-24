СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после поджога АЗС в Санкт-Петербурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте в отношении 15-летней девушки, которая подожгла автозаправочную станцию в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Автозаправка. Видео © Telegram / Питерский Следком
«По версии следствия, 23 февраля текущего года неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнюю совершить поджог топливораздаточной колонки в Приморском районе города Санкт-Петербурга. В результате возгорания никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Органами возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Сотрудники выполняют необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в поджоге на автозаправочной станции в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл 23 февраля около 13:00 на улице Савушкина. По предварительным данным, злоумышленница сначала заправила канистру бензином, а затем облила им заправочную колонку и скрылась.
Обложка © Telegram / Питерский Следком