СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после поджога АЗС в Санкт-Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте в отношении 15-летней девушки, которая подожгла автозаправочную станцию в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автозаправка. Видео © Telegram / Питерский Следком

«По версии следствия, 23 февраля текущего года неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнюю совершить поджог топливораздаточной колонки в Приморском районе города Санкт-Петербурга. В результате возгорания никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Органами возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Сотрудники выполняют необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в поджоге на автозаправочной станции в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл 23 февраля около 13:00 на улице Савушкина. По предварительным данным, злоумышленница сначала заправила канистру бензином, а затем облила им заправочную колонку и скрылась.