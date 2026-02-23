В деле о теракте во Львове есть вторая фигурантка

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила вторую подозреваемую в деле о теракте во Львове, в результате которого пострадали 24 человека. Об этом заявил в ходе брифинга зампредседателя СБУ Иван Рудницкий.

По его словам, 18-летняя девушка позвонила на номер 102 и сообщила о якобы краже в магазине. Она указала адрес и настояла на срочном приезде полиции. После прибытия первого наряда произошёл взрыв, а когда на место подъехал второй, раздался ещё один.

Напомним, ночной взрыв во Львове оказался спланированным терактом против правоохранителей. После поступления сигнала о проникновении в торговую точку на место оперативно прибыл первый экипаж патрульных, и в этот момент прогремел первый взрыв. Офис Генпрокурора Украины сообщил о задержании 33-летней подозреваемой. Мэр города охарактеризовал произошедшее как террористический акт.