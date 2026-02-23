Владимир Путин
23 февраля, 20:23

Взрыв в украинском Николаеве квалифицировали как террористический акт

Кадр с места ЧП. Фото © Нацполиция Украины

Взрыв в Николаеве на юге Украины признали террористическим актом. Об этом со ссылкой на комментарий Службы безопасности Украины (СБУ) сообщило издание «Общественное. Николаев».

В публикации отмечается, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Службы проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что взрыв в Николаеве произошёл на неработающей АЗС. По данным Национальной полиции Украины, в результате ЧП пострадали семь полицейских. Двоих из них госпитализировали в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл вечером, когда патрульные приехали на заправку для смены экипажей и оставили там автомобили.

Ранее сообщалось о схожем инциденте во Львове. Ночной взрыв в этом городе также признали терактом, направленным против правоохранителей. По данным прокуратуры Львовской области, первая детонация произошла после прибытия на вызов экипажа патрульных, вторая — когда на место приехало подкрепление. В результате погибла сотрудница полиции, число пострадавших достигло 15 человек. Позже правоохранители задержали гражданку Украины, подозреваемую в причастности к организации этих взрывов.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

