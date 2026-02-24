План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова

Росавиация ввела ограничения на полёты в воздушной гавани Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 беспилотника Вооружённых сил Украины над регионами России в период с 20:00 до 23:00 мск. Наибольшее количество дронов — 9 — сбили над акваторией Чёрного моря. Семь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, шесть — над территорией Краснодарского края. По одному аппарату уничтожили над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.