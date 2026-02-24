Посол США Кушнер проигнорировал вызов в МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ограничил для посла США в Париже Чарльза Кушнера прямые контакты с членами правительства. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Это решение связано с тем, что посол не явился на вызов в МИД Франции. Вместо него пришёл сотрудник посольства.

«Американский посол не явился (на вызов в МИД Франции. — Прим. Life.ru). В связи с этим явным непониманием элементарных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр потребовал, чтобы он больше не имел прямого доступа к членам французского правительства», — заявил официальный представитель МИД Франции.

В ведомстве отметили, что посол Кушнер может продолжать исполнять обязанности. Однако теперь он не сможет напрямую обращаться к французским министрам. Сейчас дипломат отсутствует в Париже. Его обязанности исполняет временный поверенный.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поручил вызвать посла США в МИД для объяснений. Это произошло после того, как Макрон направил письмо американскому лидеру Дональду Трампу. В нём он попросил отменить санкции в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и судьи Международного уголовного суда. Макрон назвал эти ограничения несправедливыми. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал этот шаг. Он заявил, что просьба Макрона является позорной.