Забытые в ухе камни с пляжа Бали едва не стоили россиянке свободы и слуха

Жительница Казани едва не стала фигуранткой дела о контрабанде, даже не подозревая об этом. Всё началось с безобидной фотосессии на пляже, а закончилось визитом к хирургу и риском уголовного срока. 29-летняя Аделина отдыхала на Бали с мужем. Перед вылетом домой пара устроила фотосессию на берегу океана. Во время съёмки в ухо девушке попала вода с песком. Тогда она не придала этому значения.

Однако через пять дней после возвращения в Казань россиянка почувствовала сильную боль и странный звон в ухе. Терпеть стало невозможно, и она отправилась к лору. Каково же было удивление врача, когда он обнаружил в слуховом проходе инородные тела. Как сообщает Telegram-канал SHOT, медик с помощью специального пылесоса извлёк из уха пациентки несколько мелких камней — именно с того самого балийского пляжа.

Инцидент мог иметь куда более серьёзные последствия. В Индонезии действует строгий запрет на вывоз песка, ракушек и необработанных камней с пляжей. Это расценивается как хищение природных ресурсов и грозит крупными штрафами или даже реальным тюремным сроком. К счастью для Аделины, «контрабанда» обнаружилась уже дома, и теперь её здоровью ничего не угрожает.

