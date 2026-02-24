Shell обратилась в арбитраж с иском к Казахстану из-за штрафа в $5 млрд

Нефтяные компании, эксплуатирующие крупное месторождение Казахстана Кашаган, обратились в международный арбитраж против республики из-за экологического штрафа в 5 миллиардов долларов за нарушение правил хранения серы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Shell.

Кашаган. Фото © Wikipedia / Planet Labs

Решение последовало после того, как суд в Астане отклонил апелляцию Кашаганского предприятия на штраф. Представитель Shell заявил, что международные акционеры не видят другого выхода кроме арбитража. Министерство экологии комментариев не предоставило.

Правительство Казахстана также передало в арбитраж спор по двум неразведанным месторождениям — Актоты и Кайран, стремясь вернуть их в государственную собственность. Актоты содержит 156 миллионов тонн лёгкой нефти, Кайран — 112 миллионов тонн.

«Несмотря на опровержение обвинений и попытки решить эти вопросы путём диалога, эти усилия не привели к решению. Поэтому международные акционеры пришли к выводу, что у них нет иного выбора, кроме как инициировать запрос на арбитраж в соответствии с международными договорами», — сказал представитель Shell.

Это месторождение остаётся ключевым активом Казахстана: в него вложено 55 миллиардов долларов, а запасы оцениваются в 4,5 миллиарда тонн нефти. Власти требуют от NCOC убрать следы предыдущих геологоразведочных работ перед возвратом участков.

Суды по Кашагану и Карачаганакскому месторождению уже оцениваются десятками миллиардов долларов и осложняют отношения Казахстана с международными партнёрами. Shell приостановила поток инвестиций до прояснения ситуации.

