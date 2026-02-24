Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 01:28

Временные ограничения введены в аэропорту Казани и Калуги

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Казани и Калуги. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Казань. Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Кроме того, меры были сняты в авиагавани Саратова.

План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова
План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова

А ранее системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в районе Северной стороны Севастополя. По предварительной информации, сбито 7 воздушных целей в районе Северной стороны над морем. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar