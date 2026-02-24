Новобранец российской морской пехоты группировки войск «Центр» поразил американский танк Abrams на Красноармейском направлении спустя двое суток после прибытия на боевую задачу. Об этом РИА «Новости» рассказал инструктор учебного центра беспилотных систем с позывным Ангел.

По словам инструктора, оператор прибыл в центр новобранцем, прошёл подготовку по управлению ударными беспилотными аппаратами и сразу был направлен на боевое задание. Танк был поражён в два этапа: первый дрон подбил машину, второй полностью вывел её из строя.

«Спустя два дня человек уже показал результат», — рассказал Ангел.

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины за 3 дня потеряли около двух рот личного состава на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Речь идёт о трёх штурмовых бригадах, включая элитные полки «Волки Да Винчи» и «Скала». Отмечается, что потери вызваны использованием планирующих авиабомб, беспилотников и артиллерии.