Великобритания объявила об очередном пакете помощи Украине, который включает финансирование энергетической инфраструктуры, гуманитарную поддержку прифронтовых регионов и обучение военных специалистов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского кабмина.

Согласно документу, в рамках нового пакета Киев получит 20 миллионов фунтов (около 26 миллионов долларов) на экстренные нужды энергетического сектора. Ещё 5,7 миллиона фунтов (7,69 миллиона долларов) направят на гуманитарную помощь для жителей прифронтовых территорий, подлежащих эвакуации. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявит о выделении дополнительных 30 миллионов фунтов (40,49 миллиона долларов) на поддержку устойчивости украинского общества.

Впервые в программу включено обучение украинских пилотов на базе Королевских ВВС. Подготовленные специалисты впоследствии сами станут инструкторами по управлению вертолётами. Также Лондон предлагает обучение для медицинского персонала непосредственно на территории Украины.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны незамедлительно отправить свои войска на территорию Украины. Он отметил, что в настоящее время отсутствуют препятствия для реализации такого шага. Как полагает Джонсон, у западных государств уже имеется план по вводу войск на Украину после завершения конфликта.