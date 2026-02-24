Главарь киевского режима Владимир Зеленский считает, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Соответствующее заявление он сделал во время общения с изданием Financial Times.

«Украине нужно прекращение огня. <…> Нам не нужна пауза. Нам нужно прекращение войны», — подчеркнул бывший комик. При этом он отметил, что любое соглашение о прекращении огня, не подкреплённое надёжными гарантиями безопасности, сопряжено с «большими рисками».

В ходе этого же интервью Зеленский обратился к Европейскому союзу с призывом прекратить «увиливать» и наконец определить конкретную дату вступления Украины в блок. По его мнению, это должно произойти уже в 2027 году.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные партнёры якобы пытаются устранить его от власти, используя тему выборов. Это заявление прозвучало на фоне нарастающего давления со стороны международных партнёров и внутренней оппозиции, включая экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, чей рейтинг доверия, по данным соцопросов, превышает рейтинг Зеленского.