Владимир Зеленский заявил, что западные партнёры якобы пытаются устранить его от власти, используя тему выборов. Такое заявление он сделал в интервью «Би-Би-Си».

«Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают ещё какую-то идею. Как вы сказали: если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то ясный законодательный путь», — приводит слова Зеленского агентство.

Это заявление прозвучало на фоне нарастающего давления со стороны международных партнёров и внутренней оппозиции, включая экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, чей рейтинг доверия, по данным соцопросов, превышает рейтинг Зеленского.

Ранее Зеленский пожаловался, что США требуют провести выборы на Украине до лета. Однако экс-комик не готов идти на этот шаг, пока Киев не получит от западных партнёров чёткие и надёжные гарантии безопасности. По его мнению, проведение выборов в условиях продолжающегося конфликта «может поставить под удар легитимность власти и обороноспособность страны». Украинские СМИ со ссылкой на источник в Раде, между тем, сообщили, что президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го.