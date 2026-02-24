В Хабаровске возбудили дело после аварии — без тепла остались 200 домов

Следственные органы возбудили уголовное дело после коммунальной аварии, из-за которой почти 200 многоквартирных домов остались без отопления. Инцидент произошёл в Хабаровске. Об этом сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). <...> В результате аварии почти 200 домов остались без отопления, в том числе здания студенческого городка, где произошло затопление подвала общежития», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министерство энергетики региона информировало об аварии на тепломагистрали ТМ-33. Отключения затронули дома на улицах Тихоокеанская, Трёхгорная, Известковая и Бондаря. По данным ведомства, специалисты обнаружили повреждение участка трубы. В качестве предварительной причины назвали заводской дефект.

Прокуратура Краснофлотского района организовала проверку для установления причин происшествия и координации работы служб. Губернатор Дмитрий Демешин сообщил, что аварийные бригады перевели на круглосуточный режим. Власти рассчитывают восстановить подачу тепла и горячей воды к 6.00 утра вторника. В краевом Минэнерго уточнили, что к 11.00 теплосеть начнут заполнять водой.

Ранее в городе Бодайбо Иркутской области полностью восстановили теплоснабжение после крупной аварии. Соответствующую информацию распространила городская администрация. Тепло подано в 175 жилых домов. В это число входят многоквартирные дома, дома блокированной застройки и частные дома. Всего в этих зданиях проживает более 1500 человек, включая детей. Напомним, чрезвычайная ситуация в Бодайбо была введена в феврале после серьёзного повреждения теплосетей.