В США назвали российский танк Т-95, который так и не был выпущен, «монстром»

Российский проект Т-95 мог стать самым мощным танком своего времени, однако так и не пошёл в серию. Об этом написал обозреватель американского журнала 19FortyFive Стив Балестриери.

«Т-95 был лучшим российским танком, которого никогда не было», — пишет автор.

По его оценке, объект 195 с 152-миллиметровой гладкоствольной пушкой, способной запускать управляемые ракеты, обеспечивал бы непревзойдённую огневую мощь. Концепция предусматривала установку орудия в необитаемой башне и размещение экипажа из трёх человек в изолированной бронированной капсуле. Такая схема должна была снизить риск детонации боекомплекта.

Балестриери отметил, что проект закрыли в 2010 году из-за высокой стоимости. При этом ряд технических решений перешёл к танку Т-14 «Армата». Речь идёт о дистанционном управлении вооружением, элементах активной защиты и новой компоновке.

Машина массой около 58 тонн предполагала применение композитной брони, активной защиты «Дрозд-2» и динамической защиты «Реликт». Башню сделали более высокой для размещения 152-мм орудия и увеличения угла возвышения. Автомат заряжания разместили выше пола, чтобы снизить риск повреждения при подрыве на мине.

Автор также напомнил, что Т-14 «Армата» представили в 2015 году как самый технологичный основной боевой танк. Он получил 125-мм пушку, необитаемую башню и систему активной защиты «Афганит». При этом Балестриери указал, что серийное производство ограничено, а машину не применяли в конфликте на Украине.

Тем временем, техника НАТО не может преодолеть обычное болото — в Финляндии основной боевой танк Leopard 2A4 полностью увяз в грязи. Соответствующие кадры стали распространяться в социальных сетях. Этот случай вызвал множество ироничных комментариев в сети. Пользователи отмечают проблемы западной техники со сложным бездорожьем.