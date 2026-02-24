Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала проверку в отношении частного учебного заведения в Сумах, где преподают русский язык и литературу. Как сообщает украинское издание Hromadske, внимание силовиков привлекла деятельность альтернативной школы «Асгард».

По данным издания, в учебном заведении часть занятий проводится на украинском, часть — на русском. В программу также входят уроки русской словесности. Отмечается, что школа не входит в систему общего среднего образования.

«Служба безопасности Украины заявила, что изучает информацию о деятельности альтернативной школы «Асгард» в Сумах, где преподают русский язык, литературу, а занятия проводят, в частности, на русском языке», — сказано в публикации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что русскоязычные украинцы, которых пытаются заставить говорить «кривду», защищают правду, историю и здравый смысл. По её словам, та часть граждан Украины, которая не только говорит на русском языке, но и знает основные вехи истории Незалежной, России и их совместного прошлого, в первую очередь защищает здравый смысл.