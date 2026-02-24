Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последнюю неделю нанесли удары по пяти учебным учреждениям в России. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он уточнил, что атака на школу в Брянской области стала пятым случаем. В Запорожской области пострадали две средние школы в Энергодаре и Васильевке. В Белгородской области удар пришёлся на школу в селе Мешковое, а в ЛНР — на учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка.

Напомним, 23 февраля школа в селе Новая Погощь Брянской области пострадала в результате атаки украинских дронов‑камикадзе. Как рассказал местный губернатор, атака является очередным проявлением «варварских действий киевского режима» на приграничных территориях.