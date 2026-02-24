Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 03:12

Мирошник: ВСУ атаковали как минимум пять учебных заведений в России за неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последнюю неделю нанесли удары по пяти учебным учреждениям в России. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он уточнил, что атака на школу в Брянской области стала пятым случаем. В Запорожской области пострадали две средние школы в Энергодаре и Васильевке. В Белгородской области удар пришёлся на школу в селе Мешковое, а в ЛНР — на учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка.

Расчёты ПВО сбили семь БПЛА ВСУ в районе Северной стороны Севастополя
Расчёты ПВО сбили семь БПЛА ВСУ в районе Северной стороны Севастополя

Напомним, 23 февраля школа в селе Новая Погощь Брянской области пострадала в результате атаки украинских дронов‑камикадзе. Как рассказал местный губернатор, атака является очередным проявлением «варварских действий киевского режима» на приграничных территориях.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar