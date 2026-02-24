Число пострадавших в ДТП в Батайске возросло до восьми

В ДТП с участием трёх машин в Батайске пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Как сообщили в Госавтоинспекции, виновником аварии является водитель 1992 года рождения, управлявший автомобилем «Тойота Раум».

ДТП в Батайске с участием трёх машин. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Согласно ведомству, водитель «Тойоты», будучи на второпостепенной дороге, не уступил «Фольсквагену Поло», который двигался по главной дороге. В результате последний вылетел на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой Фабией».

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 8 человек: водитель т/с «Тойота Раум» 1992 года рождения; несовершеннолетний пассажир т/с «Тойота Раум» 2021 года рождения; водитель т/с «Фольксваген Поло» 2005 года рождения; водитель т/с «Шкода Фабия» 1981 года рождения; пассажиры т/с «Шкода Фабия» — 1982, 2017, 2021 и 2023 годов рождения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Батайске в Ростовской области произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. У пациентов диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. К ликвидации последствий привлекли 18 человек и семь единиц техники от РСЧС. От МЧС России на месте работали четверо сотрудников и одна единица техники.