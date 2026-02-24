В американской столице началась финальная распродажа памятных монет с изображением главаря киевского режима Владимира Зеленского. Продукцию реализует магазин сувениров, работающий по правительственной лицензии США. Об этом сообщает РИА «Новости» после анализа каталогов.

Под уценку попала коллекция, посвящённая событиям вокруг Украины и визитам американских политиков в Киев. Стоимость отдельных позиций снизили в несколько раз.

Рождественский выпуск о «единстве Украины и США» теперь продают за 5,95 доллара вместо 50. Монета «Украинское контрнаступление» стоит 24,95 доллара при прежней цене 175. Такая же цена установлена на выпуск, посвящённый визиту Нэнси Пелоси в Киев в 2022 году и её встрече с Зеленским. Монета о поездке Джо Байдена в Киев в феврале 2023 года подешевела со 125 до 9,99 доллара. Выпуск, посвящённый обращению экс-комика к Конгрессу США, также стоит 9,99 доллара вместо 100.

В числе распродажных товаров — рождественское украшение 2022 года с поздравлением от Джо Байдена, Джилл Байден, Владимира Зеленского и Елены Зеленской. Его цена снижена с 45 до 4,95 доллара.

Ранее Владимир Зеленский заявил о «начале конца» конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украине нужно прекращение войны, а не пауза. Также бывший комик призвал Европейский союз определить конкретную дату вступления Украины в блок. По его словам, это должно произойти уже в 2027 году.