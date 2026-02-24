Владимир Путин
Регион
24 февраля, 03:46

Аэропорт Саратова второй раз за ночь закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В саратовском аэропорту второй раз за ночь ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления Федерального агентства воздушного транспорта.

Напомним, план «Ковёр» был объявлен в воздушной гавани Саратова в 23:56 понедельника. Ограничения оставались в силе более двух с половиной часов, после чего были отменены в 2:44. В 4:39 ограничения ввели повторно.

Одновременно с этим план «Ковёр» отменили в воздушных гаванях Калуги и Казани. Как подчеркнули в Росавиации, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Расчёты ПВО уничтожили 24 украинских дрона над регионами России за три часа
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в районе Северной стороны Севастополя. По предварительной информации, сбито 7 воздушных целей в районе Северной стороны над морем. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Виталий Приходько
