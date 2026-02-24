Стало известно, в каком регионе России картошку продают по 32 рубля за кг

Самая низкая средняя цена на картофель в январе зафиксирована в Республике Мордовия. Килограмм там стоил 32 рубля. Об этом свидетельствуют данные анализа РИА «Новости» на основе официальной статистики.

В число регионов с наиболее доступной картошкой также вошли Брянская область и Башкортостан. В этих субъектах килограмм стоил 33 и 35 рублей соответственно. В Пензенской области средняя цена составила 35,3 рубля, в Смоленской — 35,4 рубля.

В Нижегородской области показатель достиг 36,3 рубля. В Чувашии и Курской области килограмм оценили в 36,4 рубля. В Омской области цена составила 36,8 рубля, в Марий Эл — 37,2 рубля. Костромская область замкнула десятку регионов с наиболее низкой стоимостью на уровне 37,4 рубля за килограмм.

С начала года в России подешевели некоторые продукты. Наибольшее снижение цен зафиксировали на яблоки. Также стали дешевле помидоры и свинина. Аналитики сравнивали данные первой недели января и второй недели февраля. В расчётах учитывали средние ценники без учёта акций.