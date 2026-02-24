ВСУ активизировали эвакуацию мирных жителей из Сумской области

Власти Украины усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области. Об этом сообщили источники в силовых структурах, пишет РИА «Новости». Зона отселения гражданского населения расширяется. По данным источника, она приближается к городу Сумы.

«Власти Сумской области усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения. <...> Зона эвакуации с каждым днём увеличивается, приближаясь к Сумам», — говорится в сообщении.

В регионе действует группировка войск «Север». Она создаёт буферную зону безопасности вдоль границы. За минувшие сутки противник понёс потери в живой силе и технике.

Ранее российские подразделения заблокировали снабжение одной из бригад ВСУ. Речь идёт о районе населённого пункта Садки в Сумской области. На позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уже неделю нет провизии. Также отсутствуют зарядные устройства. Доставка грузов для этого подразделения невозможна ни по земле, ни по воздуху. Кроме того, были уничтожены боевики из другого полка ВСУ.