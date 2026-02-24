Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 05:29

Захарова отвергла обвинения в нарушении Будапештского меморандума со стороны России

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения о нарушении Россией Будапештский меморандум не соответствуют действительности. Так она ответила на заявление Владимира Зеленского о якобы нарушении документа после начала спецоперации.

Дипломат напомнила, что меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Россией, Украиной, США и Великобританией, не является международным договором и был связан с отказом Киева от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

«Таким образом, утрата Украиной территориальной целостности стала результатом сложных внутренних процессов… ни о каких нарушениях Будапештского меморандума со стороны России не может быть и речи», — подчеркнула Захарова в беседе с РИА «Новости».

Она также указала, что положения документа не обязывали Россию принуждать части Украины оставаться в её составе, а ряд обязательств, включая противодействие агрессивному национализму, по её словам, украинской стороной выполнен не был.

В МИД РФ считают, что события последних лет стали следствием внутренних политических и социально-экономических процессов, на которые положения меморандума не распространяются.

«Свои же и повесят на майдане»: Медведев назвал два исхода для киевского режима после СВО
«Свои же и повесят на майдане»: Медведев назвал два исхода для киевского режима после СВО

Ранее Захарова объясняла, что Россия ведёт СВО, основываясь на положении Устава ООН о самообороне. По её словам, российские требования о предоставлении гарантий безопасности о нерасширении НАТО были проигнорированы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar