Захарова отвергла обвинения в нарушении Будапештского меморандума со стороны России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения о нарушении Россией Будапештский меморандум не соответствуют действительности. Так она ответила на заявление Владимира Зеленского о якобы нарушении документа после начала спецоперации.

Дипломат напомнила, что меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Россией, Украиной, США и Великобританией, не является международным договором и был связан с отказом Киева от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

«Таким образом, утрата Украиной территориальной целостности стала результатом сложных внутренних процессов… ни о каких нарушениях Будапештского меморандума со стороны России не может быть и речи», — подчеркнула Захарова в беседе с РИА «Новости».

Она также указала, что положения документа не обязывали Россию принуждать части Украины оставаться в её составе, а ряд обязательств, включая противодействие агрессивному национализму, по её словам, украинской стороной выполнен не был.

В МИД РФ считают, что события последних лет стали следствием внутренних политических и социально-экономических процессов, на которые положения меморандума не распространяются.

Ранее Захарова объясняла, что Россия ведёт СВО, основываясь на положении Устава ООН о самообороне. По её словам, российские требования о предоставлении гарантий безопасности о нерасширении НАТО были проигнорированы.