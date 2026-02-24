Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 05:38

Аэропорт Сочи снова принимает и отправляет рейсы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, ограничения на приём и выпуск воздушных судов отменены. Об этом сообщили в Росавиации.

Теперь авиагавань работает без препятствий. Ограничения вводили временно — для обеспечения безопасности полётов. Сейчас все системы функционируют стабильно, пассажиры могут вылетать по расписанию.

Аэропорт Саратова второй раз за ночь закрыли на приём и выпуск самолётов
Аэропорт Саратова второй раз за ночь закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропортах Кубани отменили более 100 рейсов из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Пассажиры, летевшие в Москву, Стамбул и Хургаду, застряли на 15 часов — часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы. В Краснодаре ситуация оказалась мягче: там задержали 33 самолёта, а пять и вовсе отменили.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar