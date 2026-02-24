Аэропорт Сочи снова принимает и отправляет рейсы

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, ограничения на приём и выпуск воздушных судов отменены. Об этом сообщили в Росавиации.

Теперь авиагавань работает без препятствий. Ограничения вводили временно — для обеспечения безопасности полётов. Сейчас все системы функционируют стабильно, пассажиры могут вылетать по расписанию.

Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропортах Кубани отменили более 100 рейсов из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Пассажиры, летевшие в Москву, Стамбул и Хургаду, застряли на 15 часов — часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы. В Краснодаре ситуация оказалась мягче: там задержали 33 самолёта, а пять и вовсе отменили.