Белорусский президент Александр Лукашенко направил поздравления народу Эстонии по случаю Дня независимости, выразив надежду на возобновление экономических и гуманитарных связей. Текст поздравления опубликован на официальном сайте белорусского лидера.

«Основываясь на наших богатых исторических традициях, мы сможем преодолеть любые сложности и искусственные барьеры, независимо от их происхождения — будь то от внешних советников или некоторых безответственных политиков», — отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что Минск неизменно выступает за конструктивное сотрудничество между государствами, построенное на доверии, партнерстве и взаимоуважении. В завершение он пожелал гражданам Эстонии счастья, мира и благополучия.