Аэропорт Нижнекамска временно закрыт в целях безопасности

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушная гавань временно не обслуживает рейсы — меру приняли для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о вылетах у авиакомпаний. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.

Ранее Life.ru сообщал, что аэропорты Кубани парализовало из-за угрозы атаки украинских дронов — отменили более сотни рейсов. Пассажиры, направлявшиеся в Москву, Стамбул и Хургаду, провели в ожидании до 15 часов, а часть бортов и вовсе ушла на запасные аэродромы. В Краснодаре ситуация оказалась чуть мягче: там задержали 33 самолета, пять рейсов отменили полностью.