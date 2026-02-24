Владимир Путин
24 февраля, 06:42

Захарова напомнила обстоятельства начала СВО

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Решение о начале специальной военной операции (СВО) стало следствием многолетнего и систематического нарушения Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений Договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции», — сказала она.

Захарова напомнила, что ещё в 2004 году президент Украины Леонид Кучма ратифицировал меморандум с НАТО, обязывающий Киев оказывать техническую и информационную поддержку альянсу и разрешать временное размещение его подразделений. В апреле 2005 года в Военную доктрину Украины были внесены поправки, закрепившие вступление в НАТО как стратегическую цель. К 2008 году Киев официально заявил о намерении присоединиться к Плану действий по членству в альянсе.

Окончательный разворот произошёл в 2019 году, когда Верховная рада приняла поправки в Конституцию, закрепляющие курс на членство в ЕС и НАТО. По оценке Захаровой, это стало прямым нарушением статьи 6 Договора о дружбе с Россией. Дипломат также отметила, что Киев фактически отказался от внеблокового статуса, закреплённого в том числе и Будапештским меморандумом.

Москва неоднократно подчёркивала, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс создаёт прямую угрозу безопасности России. Президент Владимир Путин указывал, что это обстоятельство стало одной из ключевых причин начала специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует ввести запрет на въезд в Европу для всех лиц, принимавших участие в СВО на Украине. По словам Каллас, Еврокомиссия активно разрабатывает меры, направленные на предотвращение доступа в Шенгенскую зону для «сотен тысяч бывших российских военнослужащих».

