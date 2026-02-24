Жестокие бои развернулись на окраинах Святогорска в ДНР

Российские военные навязали жестокие бои украинским бойцам на окраинах Святогорска в северной части ДНР. Противник был зажат в тисках и ослаблен, рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

«Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка — населённый пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения», — подчеркнул он.

Ранее российские войска освободили населённый пункт Карповка в ДНР. Информацию уже подтвердили в Минобороны РФ. Посёлок был взят под контроль подразделениями российской группировки войск «Запад» в ходе активных боевых действий.