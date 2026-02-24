Владимир Путин
Регион
24 февраля, 07:21

В СК раскрыли подробности расследования дела о подрыве машины ДПС в Москве

СК: Причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника

Обложка © Life.ru

В Следственном комитете РФ прокомментировали расследование дела о взрыве у Савёловского вокзала в Москве 24 февраля, в результате которого погиб один сотрудник ДПС и пострадали ещё двое. СК установил предварительную причину ЧП.

По данным ведомства, инцидент произошёл в результате самоподрыва неустановленного лица. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, мужчина подошёл к трём сотрудникам ДПС, после чего привёл в действие взрывное устройство. В результате происшествия один полицейский и злоумышленник погибли на месте. Ещё двое сотрудников госпитализированы.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен комплекс экспертиз, включая генетическую, медицинскую и взрывотехническую. Личность мужчины, устроившего взрыв, в настоящее время устанавливается. К расследованию подключились криминалисты центрального аппарата СК, которые также проверяют возможную причастность к инциденту иных лиц.

При взрыве у Савëловского вокзала погиб старший лейтенант Денис Братущенко

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота взрывчатки. Тем временем москвичи несут цветы к месту гибели полицейского.

