В Госдуме напомнили, как россияне будут отдыхать 8 Марта

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал россиянам о выходных на 8 Марта 2026 года. Он напомнил, что праздник выпадает на воскресенье, поэтому, согласно Трудовому кодексу, выходной переносится на понедельник, 9 марта. Таким образом, при стандартной пятидневной рабочей неделе граждане будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 марта. На работу нужно будет выходить во вторник, 10 марта.

Всего в марте при пятидневке будет 21 рабочий день и 10 выходных и праздничных. Норма рабочего времени при 40-часовой неделе — 168 часов. Парламентарий уточнил, что пятница, 6 марта, предпраздничным днём не считается, поскольку непосредственно перед праздником идёт суббота, поэтому рабочий день не сокращается.

При сменном графике три выходных подряд не гарантированы. Если смена выпадает на 8 или 9 марта, такая работа считается работой в нерабочий праздничный или выходной день и должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо компенсироваться дополнительным отдыхом по желанию сотрудника.

«При гибком графике статус 8 Марта как праздничного дня и правила компенсации сохраняются точно так же. Если рабочий день по гибкому режиму фактически приходится на дату непосредственно перед праздником, он сокращается на один час по ст. 95 ТК России», — заключил собеседник RT.

К слову, россияне активно планируют мини-отпуска на праздничные выходные к 8 Марта. По данным туристического сервиса, большинство путешественников выбирают четыре направления: Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.