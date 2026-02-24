Владимир Путин
24 февраля, 08:35

Сотни людей пришли проститься с солистом Shortparis Комягиным в Петербурге

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _shortparis_

В Петербурге проходит церемония прощания с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным. В Феодоровском соборе на отпевание музыканта собрались сотни людей.

Пришедших попросили не фотографировать гроб — организаторы объяснили это тем, что Комягин очень не любил сниматься. После церковной церемонии артиста похоронят на Смоленском кладбище.

Напомним, Николай Комягин ушёл из жизни 20 января в возрасте 39 лет — сердце музыканта остановилось после тренировки по боксу. Артист всегда держался в тени софитов, оставаясь самобытным и талантливым творцом, не стремившимся к светской мишуре. Певец Филипп Киркоров уже назвал артиста «русским Куртом Кобейном», и с каждым днём всё больше поклонников соглашаются с этим сравнением.

