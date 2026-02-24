Актёр фильма «Джанго освобождённый» покончил с собой после 20 лет мук от биполярки

Актёр Роберт Кэрредин, известный по фильму «Джанго освобождённый» ушёл из жизни в 71 год. Причиной стало самоубийство, о котором сообщает Daily Mail со ссылкой на близких знаменитости.

По информации родных, Роберт добровольно свёл счеты с жизнью. Он страдал биполярным расстройством, которое мучило его почти два десятилетия.

«С глубокой печалью мы вынуждены сообщить, что наш любимый отец, дед, дядя и брат Роберт Кэрредин ушёл из жизни. В нашем мрачном мире Бобби всегда был маяком света для всех. Мы опустошены этой утратой. Бобби почти 20 лет боролся с биполярным расстройством», — передает портал слова родных Кэрредина.

Другие обстоятельства произошедшего пока не разглашаются.

Это уже не первая трагедия в семье Кэррединов. В 2009 году при загадочных обстоятельствах погиб его брат Дэвид — официальной причиной назвали «случайный суицид», хотя вдова актера уверена, что его убили. Дэвид Кэрредин сыграл Билла в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла».