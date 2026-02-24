Петербург встретил Гуменника после Олимпиады цветам и плакатами

Фигурист Пётр Гуменник вернулся в Санкт-Петербург после Олимпийских игр в Милане, где занял шестое место в мужском одиночном катании. В аэропорту Пулково спортсмена встретили близкие и болельщики — с плакатами, цветами и подарками.

«Такого приема я не ожидал. Просто очень рад. Спасибо большое всем за поздравления, за поддержку — тем, кто болел в Милане, и тем, кто здесь, в Петербурге. Было очень приятно и гораздо легче выступать», — приводит слова растроганного спортсмена телеканал «Санкт-Петербург».

На Олимпиаде фигурист представил сложную произвольную программу с пятью четверными прыжками. До бронзовой медали ему не хватило 3,7 балла, однако многие поклонники и эксперты называют его прокат одним из самых ярких выступлений турнира.

В университете ИТМО, где учится Гуменник, отметили, что поддерживали спортсмена во время Игр и воспринимали его старт как общий результат команды. Сестра фигуриста Дарья Гуменник также призналась, что семья очень переживала, но рада, что «всё получилось».

Сообщается, что после долгой паузы в международных стартах Гуменник только начинает возвращаться в мировой рейтинг и сейчас находится в конце списка. Несмотря на недопуск россиян к чемпионату мира, фигурист планирует продолжать сезон и готовиться к серии российских турниров.

Гуменник — воспитанник петербургской школы фигурного катания. В этом сезоне его олимпийский старт стал одним из самых обсуждаемых среди российских одиночников: за счёт высокой сложности и стабильного набора элементов он сумел удержаться в топ-6, несмотря на минимальный разрыв с призовой тройкой.