42-летнюю звезду «Глухаря» увезли в больницу в состоянии клинической смерти, но не смогли откачать

Причиной неожиданной смерти 42-летнего актёра Дениса Кравцова, работавшего длительное время в московском театре «Вишнёвый сад» и известного многочисленной публике по сериалу «Глухарь», стала внезапная остановка сердца. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на мать артиста.

По словам женщины, врачи доставили Кравцова в больницу в состоянии клинической смерти и до последнего боролись за его жизнь, но реанимационные действия не помогли, и актёр скончался. Артист не жаловался на проблемы со здоровьем до трагедии. Коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся.