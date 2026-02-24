Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
24 февраля, 09:00

42-летнюю звезду «Глухаря» увезли в больницу в состоянии клинической смерти, но не смогли откачать

Раскрыта причина смерти 42-летнего актёра Кравцова из сериала «Глухарь»

Обложка © Московский театральный центр «Вишнёвый сад»

Причиной неожиданной смерти 42-летнего актёра Дениса Кравцова, работавшего длительное время в московском театре «Вишнёвый сад» и известного многочисленной публике по сериалу «Глухарь», стала внезапная остановка сердца. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на мать артиста.

По словам женщины, врачи доставили Кравцова в больницу в состоянии клинической смерти и до последнего боролись за его жизнь, но реанимационные действия не помогли, и актёр скончался. Артист не жаловался на проблемы со здоровьем до трагедии. Коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся.

Напомним, 20 февраля на 43-м году жизни скоропостижно скончался актёр театра и кино Денис Кравцов, известный зрителям по ролям в сериалах «Глухарь», «Час Волкова-2» и других проектах. Изначально причина смерти не разглашалась.

BannerImage
Татьяна Миссуми
