Российские войска в ходе продолжающегося наступления освободили населённый пункт Риздвянка в Запорожской области. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.

Населённый пункт перешёл под контроль российских сил в результате успешных боевых действий группировки «Восток». Точная дата освобождения не уточняется, однако сообщение обнародовано 24 февраля.

Ранее российские войска освободили населённый пункт Карповка в Донецкой Народной Республике. Согласно данным Министерства обороны, контроль над посёлком установили подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных наступательных действий.