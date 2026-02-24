Владимир Путин
Российские войска взяли под контроль запорожское село Риздвянка

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска в ходе продолжающегося наступления освободили населённый пункт Риздвянка в Запорожской области. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.

Населённый пункт перешёл под контроль российских сил в результате успешных боевых действий группировки «Восток». Точная дата освобождения не уточняется, однако сообщение обнародовано 24 февраля.

Ранее российские войска освободили населённый пункт Карповка в Донецкой Народной Республике. Согласно данным Министерства обороны, контроль над посёлком установили подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных наступательных действий.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

